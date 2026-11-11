Light: Αθώος για οπλοφορία και κατοχή κάνναβης, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση

Αθώοι κρίθηκαν ο γνωστός ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για τις κατηγορίες της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της κατοχής κάνναβης, έπειτα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορουμένους για τις πράξεις της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών από κοινού, της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας πυροβόλων όπλων, καθώς και της κατοχής κάνναβης.

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Η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι να φέρει στη ζώνη του τρία όπλα, ένα εκ των οποίων φερόταν να φέρει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες. Τα τρία όπλα που εμφανίζονταν στο επίμαχο βίντεο δεν είχαν εντοπιστεί, ενώ ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες γυρισμάτων μουσικού βιντεοκλίπ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

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Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και αναπτύχθηκαν οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης, με το Δικαστήριο να καταλήγει στην αθώωση των κατηγορουμένων για τις προαναφερόμενες πράξεις, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης δήλωσαν: «Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αθώωση των εντολέων μας. Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από την δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».