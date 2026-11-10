Η ανάρτηση του Μοντέρο: «Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες»

Ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του και η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε θα τον κρατήσουν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει την κατάσταση να τον καταβάλει ψυχολογικά.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Μοντέρο θέλησε να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους ακολούθους του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά από συννεφιασμένες μέρες».

Siempre sale el sol después de los días grises 🤍. — Jean Montero (@jeanmontero03) November 10, 2026