Πολιτική Βουλή

Σταύρος Παπασταύρου: Η Τουρκία δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που όμως δεν της ζητήθηκε ποτέ

Σταύρος Παπασταύρου: Η Τουρκία δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που όμως δεν της ζητήθηκε ποτέ
10/11/2026, 22:34
TANEA Newsroom
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Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

“Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

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