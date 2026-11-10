Σε πλήρη εξέλιξη ο «πόλεμος της NAVTEX» στην Ανατολική Μεσόγειο

Από το λιμάνι του Ηρακλείου απέπλευσε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Αμπέιγ Μαρένγκο, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Το πλοίο αναλαμβάνει υποθαλάσσιες έρευνες στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου Αρχικά θα πραγματοποιήσει δοκιμές και βαθμονόμηση του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη χαρτογράφηση του βυθού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες το καλοκαίρι του 2024 Τριτη 10 Νοεμβριου 2026(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η Τουρκία εξέδωσε δική της οδηγία για το «Abeille Marengo» - Σε επιφυλακή η Αθήνα για την Κάσο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης (10 Νοεμβρίου 2026) στις 18:26 από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, βάζοντας πλώρη για τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου.

Η έξοδος του πλοίου σηματοδοτεί την επίσημη επανεκκίνηση των υποθαλάσσιων ερευνών βυθού για το στρατηγικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

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Σύμφωνα με επίσημη κοινή ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ, το πλοίο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας Nexans, θα εκτελέσει αρχικά βαθμονόμηση των βυθομετρικών του συστημάτων στα ανοιχτά του Ηρακλείου, προτού προχωρήσει στη λεπτομερή χαρτογράφηση του πυθμένα με πολυδεσμικούς ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και ειδικές υποβρύχιες κάμερες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων γεωτεχνικών εργασιών πριν από την πόντιση του καλωδίου.

Η έξοδος του γαλλικού σκάφους συμπίπτει χρονικά με μια μεγάλη ναυτική κινητοποίηση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, η Τουρκία διεξάγει τη μεγάλη διεθνή ανθυποβρυχιακή άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα» (Mavi Balina), νατοϊκών προδιαγραφών, η οποία συγκεντρώνει ισχυρές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβάνοντας 8 υποβρύχια, 20 μονάδες επιφανείας και 10 αεροπορικά μέσα.

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Η σύμπτωση της έναρξης των ερευνών του «Abeille Marengo» με τη διεξαγωγή της «Γαλάζιας Φάλαινας» δημιουργεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο σκηνικό, καθώς η Άγκυρα χρησιμοποιεί την παρουσία των δυνάμεών της για να προβάλει τις αναθεωρητικές της αξιώσεις στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας προχώρησε άμεσα στην έκδοση της τουρκικής NAVTEX 1127/26, επιχειρώντας να επιβάλει τους δικούς της όρους. Στο κείμενο της οδηγίας, η Άγκυρα ισχυρίζεται προκλητικά ότι οι επιστημονικές έρευνες του γαλλικού πλοίου διεξάγονται «κατόπιν συντονισμού και λήψης σχετικής άδειας από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές», εντός της δικής της ζώνης ευθύνης και πάνω στην υποτιθέμενη τουρκική υφαλοκρηπίδα, επικαλούμενη τις επιστολές που έχει καταθέσει στον ΟΗΕ από τον Μάρτιο του 2020. Η τουρκική NAVTEX δεσμεύει την περιοχή των ερευνών (κατά μήκος δύο συγκεκριμένων γραμμών) από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 19 Μαρτίου 2027, ζητώντας από τα παραπλέοντα σκάφη να τηρούν απόσταση ασφαλείας 2 ναυτικών μιλίων.

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Η Navtex αυτή μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει παρενόχληση του ερευνητικού αλλά από την άλλη η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τις έντονες πιέσεις του τουρκικού Τύπου για επίδειξη ισχύος και σκληρή στάση. Στην Αθήνα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ορισμένα από τα τουρκικά πλοία ή υποβρύχια που συμμετέχουν στην άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα» να αποσπαστούν σε κάποια φάση από τα κύρια σενάρια και να κινηθούν προς την περιοχή των ερευνών. Εκφράζονται φόβοι ότι η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει να επαναλάβει το σκηνικό του καλοκαιριού του 2024, στέλνοντας ναυτικές μονάδες ακριbώς έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, νοτιοανατολικά της Κάσου, προκειμένου να προκαλέσει τετελεσμένα και να παρεμποδίσει το ερευνητικό έργο.

Η αποστολή του «Abeille Marengo» από την ελληνική πλευρά διεξάγεται κανονικά στη βάση των νόμιμων αγγελιών προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν από τον αρμόδιο υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027. Λόγω της βαριάς γεωπολιτικής σκιάς και της τρέχουσας αυξημένης ναυτικής συγκέντρωσης των Τούρκων, η Αθήνα και η Λευκωσία βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Κατά τη διάρκεια της αποστολής του ερευνητικού πλοίου έχει εξασφαλιστεί διακριτική αλλά σαφής παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού για την ασφάλεια της επιχείρησης και την άμεση αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας παρενόχλησης των εργασιών στο πεδίο.

Σημειώνεται πως, μετά την τελευταία τουρκική NAVTEX, κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έσπευσαν να διασαφηνίσουν πως μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έλαβαν αίτημα για χορήγηση άδειας και πως η αναγγελία εκ μέρους της τουρκικής πλευράς είναι «άνευ σημασίας».