Κύκλοι ΥΠΕΞ: «Ανευ σημασίας» η τουρκική NAVTEX – «Θα ακολουθήσει η προσήκουσα αντίδραση»

Ξεκάθαρη απάντηση στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «συγκατάθεσης» για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» δίνουν κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έλαβαν αίτημα για χορήγηση άδειας. Η παρέμβαση της Αθήνας έρχεται μετά τη νέα τουρκική NAVTEX για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector), ενώ το ερευνητικό σκάφος έχει ήδη αποπλεύσει από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, η πορεία του γαλλικού πλοίου είχε γνωστοποιηθεί μέσω της ελληνικής NAVTEX, πριν από την έκδοση της αντίστοιχης τουρκικής αναγγελίας. Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις του «Abeille Marengo» πραγματοποιούνται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές Αρχές, ενώ η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε εκ των υστέρων, αξιοποιώντας ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Άγκυρας, ξεκαθαρίζουν πως Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

«Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά» υπογραμμίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Τέλος, κάνουν σαφές πως θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς, κάτι που πιθανότα σημαίνει την έκδοση αντιNAVTEX από την ελληνική πλευρά.