Το Fantasy προκαλεί… πονοκέφαλο και στην Τσέλσι – Οι παρατηρήσεις και η γκάφα του Τζόλη

Η Τσέλσι ζήτησε από τους εργαζομένους της να προσέχουν τη συμμετοχή τους στο Fantasy Premier League, καθώς υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσουν κατά λάθος ευαίσθητες πληροφορίες για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Αφορμή στάθηκε η περίπτωση του Ζοάο Πέδρο, καθώς η απουσία του από αρκετές ομάδες του παιχνιδιού φέρεται να προανήγγειλε τον τραυματισμό του, πριν από την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου.

Η διοίκηση έστειλε email στο προσωπικό, επισημαίνοντας τους κινδύνους από τη χρήση εσωτερικών πληροφοριών στο Fantasy Premier League και σε άλλες δημόσιες πλατφόρμες.

⛔️ 📧 Exclusive: Chelsea have sent a warning email to staff reminding them of the potential consequences of using inside information when playing Fantasy Premier League or other public gaming platforms. (via @NizaarKinsella) #CFC #FPL https://t.co/T4wpCVMnIq — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) November 9, 2026

Οι επιλογές των συμμετεχόντων μπορούν να αποκαλύψουν ποιοι παίκτες είναι τραυματίες, μη διαθέσιμοι ή κοντά στην επιστροφή τους.

Στην περίπτωση του Πέδρο, δημιουργοί περιεχομένου υποστήριξαν ότι ο Μόργκαν Ρότζερς και μέλη του προσωπικού της Τσέλσι τον είχαν αφαιρέσει από τις ομάδες τους πριν από το ματς με την Τότεναμ, όπου οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν με 2-0. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Βραζιλιάνος αντιμετώπιζε τραυματισμό στον τετρακέφαλο.

Δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που προέκυψε ζήτημα διαρροής πληροφοριών από το εσωτερικό της ομάδας. Την προηγούμενη σεζόν, κατά την τετράμηνη παρουσία του Λίαμ Ροσίνιορ, είχαν διαρρεύσει οι ενδεκάδες της Τσέλσι πριν από τις δύο αναμετρήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Exclusive: Chelsea send warning email staff asking staff to be careful not to reveal team news on Fantasy Premier League. Follows Joao Pedro’s leaked absence before Spurs. Staff can keep playing FPL, issue believed to be fairly isolated, though also one that is happening across the league. More: https://t.co/6V4HZLqzk1 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) November 9, 2026

Παράλληλα, ο κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια είχε αποκαλύψει στα social media ότι ο Ζοάο Πέδρο και ο Κόουλ Πάλμερ δεν θα ταξίδευαν στο Μπράιτον, πληροφορία που είχε μάθει από τον πελάτη του.

Η… απροσεξία του Χρήστου Τζόλη που ανάγκασε τον Αρτέτα να αλλάξει τους κανόνες

Η Άρσεναλ πήρε μέτρα για το Fantasy Premier League, μετά από απροσεξία του Χρήστου Τζόλη που παραλίγο να αποκαλύψει τα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα ενόψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Πριν από την αναμέτρηση, όμως, προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα του, αφαιρώντας ορισμένους συμπαίκτες του από το ρόστερ, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του ήταν ορατές.

Με αυτόν τον τρόπο κινδύνευσε να αποκαλύψει τόσο τις επιλογές του Αρτέτα όσο και τη δική του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα.

Ο τεχνικός αντέδρασε άμεσα, θεσπίζοντας έναν αυστηρό εσωτερικό κανονισμό, απαγορεύντας στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου της Άρσεναλ να συμπεριλαμβάνουν παίκτες της ομάδας στις δικές τους επιλογές στο Fantasy Premier League.