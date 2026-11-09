Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα – Καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή από τις 3 Νοεμβρίου 2026, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Δέλτα, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίηση παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των προβλημάτων, η προστασία της ασφάλειας των πολιτών και η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας των υποδομών.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ συνεχίζεται ο σχεδιασμός των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης, με αξιοποίηση των διαθέσιμων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.