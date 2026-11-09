Ο Γιάννης Κιάκος απέκτησε αυστραλιανή υπηκοότητα και ανοίγει τον δρόμο για τους Socceroos – Η ξεχωριστή σύνδεση με τον Ποστέκογλου

Ο Γιάννης Κιάκος απέκτησε την αυστραλιανή υπηκοότητα, αποκτώντας πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, με την οικογενειακή του ιστορία να συνδέεται με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα έχει πλέον δικαίωμα να αγωνιστεί με τη φανέλα των Socceroos, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης της αυστραλιανής υπηκοότητας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η σχέση της οικογένειάς του με την Αυστραλία, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνος Κιάκος, είχε αγωνιστεί στο πλευρό του Άγγελου Ποστέκογλου στη Σάουθ Μέλμπουρν Ελλάς, αρκετά χρόνια πριν ο τελευταίος ακολουθήσει την προπονητική του πορεία και αναλάβει σημαντικές ομάδες.

Ο ίδιος ο Κιάκος γεννήθηκε στο Μπάμπεργκ της Γερμανίας, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα μέσα από τις τοπικές ακαδημίες. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Ελλάδα, ξεκινώντας την παρουσία του από τα Μετέωρα.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον αριστερό μπακ να εκπροσωπεί κατά σειρά τον Πανιώνιο, τον Βόλο, τον Ιωνικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στο διάστημα αυτό συγκέντρωσε συνολικά 81 συμμετοχές, με απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ.

Στην καριέρα του συμπεριλαμβάνεται επίσης το πέρασμα από τη Βίσλα Κρακοβίας, ενώ επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Πανιώνιο. Το καλοκαίρι του 2026 άφησε την Ελλάδα και συνέχισε την πορεία του στην Κύπρο, υπογράφοντας στην Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα.