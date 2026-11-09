Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση 135,4 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία, σχολεία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πέντε επενδύσεις συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων ενέκρινε το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου χρηματοδοτήσεων για το 2026.

Οι παρεμβάσεις αφορούν εννέα νοσοκομεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πύργο, 20 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πανεπιστημιακά κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από τις πέντε επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσει τις 44.000 MWh ετησίως, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά περίπου 13.570 τόνους τον χρόνο.

Η έγκριση των χρηματοδοτήσεων έγινε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν με τον συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Υγείας, καθώς και τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης.

40 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση εννέα νοσοκομείων

Η μεγαλύτερη από τις πέντε επενδύσεις αφορά την αναβάθμιση 14 κτιρίων σε εννέα νοσοκομεία, με χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία «Σωτηρία», «Σισμανόγλειο», «Θριάσιο», ΚΑΤ, «Γ. Γεννηματάς», «Αττικόν» και «Άγιοι Ανάργυροι» στην Κηφισιά, το «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

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Οι εργασίες προβλέπουν την εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, οι οποίες θα αντικαταστήσουν μεγάλο μέρος των συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο. Παράλληλα, φωτοβολταϊκά συστήματα θα καλύπτουν μέρος των αναγκών των νοσοκομείων σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 18.770 MWh ετησίως, τη μεγαλύτερη μεταξύ των επενδύσεων του συγκεκριμένου κύκλου. Στόχος είναι, πέρα από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η βελτίωση των συνθηκών θέρμανσης και ψύξης σε νοσηλευτικές μονάδες που λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

64,71 εκατ. ευρώ για σχολεία και πανεπιστημιακά κτίρια

Στον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπονται παρεμβάσεις συνολικού ύψους 64,71 εκατ. ευρώ. Κεντρικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί το πρόγραμμα «100% Πράσινα Σχολεία» του υπουργείου Παιδείας, με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος θα ανακαινιστούν ριζικά 20 σχολεία, με τουλάχιστον μία σχολική μονάδα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Βασικός στόχος είναι η κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η κάλυψη του συνόλου της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης των σχολείων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

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Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ενεργειακή κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% και οι εκπομπές κατά περίπου 89%. Παράλληλα, θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της ποιότητας του αέρα στις σχολικές αίθουσες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί πιλοτική φάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού εθνικής κλιμάκωσης, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο χρηματοδοτικό σκέλος περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά κτίρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Επενδύσεις 30,7 εκατ. ευρώ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Χρηματοδότηση ύψους 30,7 εκατ. ευρώ προβλέπεται για την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του σχετικού προγράμματος.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσεως στον Αυλώνα, την 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού στον Ταύρο, τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, το Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, καθώς και μονάδα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στη Γλυφάδα.

Στο πλαίσιο των έργων, αντλίες θερμότητας θα αντικαταστήσουν συστήματα που χρησιμοποιούν ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις θα συνδυαστούν με θερμομόνωση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα μειωθούν κατά 1.245 τόνους ετησίως. Στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού η μείωση αναμένεται να φτάσει το 81%.