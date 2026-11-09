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«Έχει ένα προσωπικό ζήτημα»: Ξανά εκτός Σερβίας ο Ντούσαν Βλάχοβιτς

Χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς θα αγωνιστεί για ακόμη μία φορά η εθνική ομάδα της Σερβίας στις αναμετρήσεις της για το Nations League, απέναντι στη Γερμανία και την Ελλάδα.

«Έχει ένα προσωπικό ζήτημα»: Ξανά εκτός Σερβίας ο Ντούσαν Βλάχοβιτς
09/11/2026, 15:32
TANEA Newsroom
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Μπορεί ο Ντούσαν Βλάχοβιτς να συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Βέλικο Παούνοβιτς για τα παιχνίδια της εθνικής Σερβίας απέναντι στη Γερμανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Nations League, ωστόσο ο επιθετικός της Μπεσίκτας δεν θα δώσει τελικά το «παρών».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα που πρέπει πρώτα να διευθετήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα. Η απουσία του αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή.

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Εθνική Σερβίας Ντούσαν Βλάχοβιτς

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