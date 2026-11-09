«Έχει ένα προσωπικό ζήτημα»: Ξανά εκτός Σερβίας ο Ντούσαν Βλάχοβιτς

Μπορεί ο Ντούσαν Βλάχοβιτς να συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Βέλικο Παούνοβιτς για τα παιχνίδια της εθνικής Σερβίας απέναντι στη Γερμανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Nations League, ωστόσο ο επιθετικός της Μπεσίκτας δεν θα δώσει τελικά το «παρών».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα που πρέπει πρώτα να διευθετήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα. Η απουσία του αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση