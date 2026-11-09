«Έχει ένα προσωπικό ζήτημα»: Ξανά εκτός Σερβίας ο Ντούσαν Βλάχοβιτς

Μπορεί ο Ντούσαν Βλάχοβιτς να συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Βέλικο Παούνοβιτς για τα παιχνίδια της εθνικής Σερβίας απέναντι στη Γερμανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Nations League, ωστόσο ο επιθετικός της Μπεσίκτας δεν θα δώσει τελικά το «παρών».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα που πρέπει πρώτα να διευθετήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα. Η απουσία του αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή.
“Pitajte Vlahovića zašto neće da igra za Srbiju, ako je spreman da da odgovor. Svakako gubitak za nas, ali i prilika za sledećeg igrača da pokaže odanost i pripadnost reprezentaciji”, poručio je Paunović.
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— Večernje novosti (@novosti_rs) November 9, 2026