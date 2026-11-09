Υμηττός: Έπεσε κομμάτι τοίχου σε δημοτικό σχολείο – Ανησυχία για τις σχολικές υποδομές

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές σημειώθηκε στον Υμηττό, προκαλώντας ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Υμηττού αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα τοίχου πάνω από την πόρτα αίθουσας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιο παιδί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε αμέσως, ενώ εστάλη επείγουσα επιστολή προς τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, με αίτημα να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος στις αίθουσες, στους φεγγίτες και στο σύνολο του σχολικού κτιρίου.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την πτώση φεγγίτη στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, ο οποίος έπεσε πάνω σε μαθητή.

Η ανησυχία των γονέων για την κατάσταση των σχολείων

Οι γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι τα διαδοχικά περιστατικά δημιουργούν ερωτήματα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά τον συντονισμό και τη μαζική κινητοποίηση όλων των αντίστοιχων συλλόγων της περιοχής, προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς τη Δημοτική Αρχή για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές.