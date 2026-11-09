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Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ στις κλήσεις της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του EuroBasket 2029 – Τι ισχύει με τη συμμετοχή του διεθνή γκαρντ

Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ στις κλήσεις της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του EuroBasket 2029 – Τι ισχύει με τη συμμετοχή του διεθνή γκαρντ
09/11/2026, 21:07
TANEA Newsroom
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Με δύο εκπροσώπους του Ολυμπιακού θα πορευτεί η εθνική Βουλγαρίας στην προετοιμασία της για το παιχνίδι απέναντι στη Δανία, στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λιούμπιμορ Μίντσεβ, ανακοίνωσε τις επιλογές του, συμπεριλαμβάνοντας στη λίστα τόσο τον Σάσα Βεζένκοφ όσο και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Συνολικά, οι κλήσεις ανέρχονται σε 24, ενώ ανάμεσα στους παίκτες που επιλέχθηκαν βρίσκεται και ο Ουμόγια Γκίμπσον της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού παραμένει ανοιχτή.

Ο λόγος είναι πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Γκίμπσον υπολογίζονται ως νατουραλιζέ, με τους κανονισμούς να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση μόνο ενός από τους δύο στην αναμέτρηση με τη Δανία. Επομένως, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί, παρά το γεγονός πως βρίσκεται στις κλήσεις του Μίντσεβ.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία δημιουργεί, παράλληλα, έναν επιπλέον προβληματισμό για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προγραμματισμένη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στις 25 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι της Βουλγαρίας με τη Δανία. Η συνάντηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

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Βουλγαρία Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Σάσα Βεζένκοφ

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