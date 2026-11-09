Στην τελική ευθεία η επόμενη ημέρα του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της τιμωρίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει, με το μέλλον του στον Ολυμπιακό να παραμένει ανοιχτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διαχειριστούν ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα σε μια απαιτητική περίοδο, καθώς πλησιάζει η στιγμή που θα κριθεί η επόμενη ημέρα στη σχέση τους με τον διεθνή γκαρντ.

Ο Ντόρσεϊ βρίσκεται εκτός ομαδικών προπονήσεων εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, μετά την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με αποδέκτες τον προπονητή και τη διοίκηση της ομάδας. Στο διάστημα αυτό ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, όπως προβλέπει η τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, καθώς τότε ολοκληρώνεται η ποινή του και οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθορίσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Παρά το περιστατικό, η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει την επόμενη κίνηση της, ενώ με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μετά τη λήξη της τιμωρίας ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις και στις υποχρεώσεις της ομάδας, με το προπονητικό επιτελείο να αποφασίζει για τον χρόνο συμμετοχής του.

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό, καθώς τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παραμένουν ρευστά. Η τελική εξέλιξη ενδέχεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος ο παίκτης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς με την ολοκλήρωση της τιμωρίας θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το μέλλον του διεθνούς γκαρντ στους «ερυθρόλευκους».