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Ανησυχία με Λαμίν Γιαμάλ στην Ισπανία

Χωρίς τον σταρ της Μπαρτσελόνα θα παραταχθεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εκτός έδρας ματς με την Τσεχία.

Ανησυχία με Λαμίν Γιαμάλ στην Ισπανία

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει ξανά από νωρίς, η Ισπανία νίκησε 3-1 την Τσεχία και διεύρυνε το αήττητό της στους 41 αγώνες, παρά τις εκτεταμένες αλλαγές στην ενδεκάδα

09/11/2026, 11:32
TANEA Newsroom
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Αγωνιστικό πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Ισπανία. Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αποκόμισε τραυματισμό από το κυριακάτικο ντέρμπι της ομάδας του με την Ατλέτικο.

Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι σοβαρό, ωστόσο τίθεται εκτός πλάνων για το προσεχές ματς της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην Τσεχία.
Από την ίδια αναμέτρηση του Nations League θα λείψει λόγω ίωσης ο Ογιαρθάμπαλ, αλλά τόσο εκείνος, όσο και ο Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμοι στο κυριακάτικο ντέρμπι με την Αγγλία.

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εθνική Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ

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