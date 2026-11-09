Ανησυχία με Λαμίν Γιαμάλ στην Ισπανία

Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι σοβαρό, ωστόσο τίθεται εκτός πλάνων για το προσεχές ματς της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην Τσεχία.

Από την ίδια αναμέτρηση του Nations League θα λείψει λόγω ίωσης ο Ογιαρθάμπαλ, αλλά τόσο εκείνος, όσο και ο Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμοι στο κυριακάτικο ντέρμπι με την Αγγλία.