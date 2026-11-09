Ανησυχία με Λαμίν Γιαμάλ στην Ισπανία
Χωρίς τον σταρ της Μπαρτσελόνα θα παραταχθεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εκτός έδρας ματς με την Τσεχία.
Αγωνιστικό πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Ισπανία. Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αποκόμισε τραυματισμό από το κυριακάτικο ντέρμπι της ομάδας του με την Ατλέτικο.
❌🇪🇸 Lamine y Oyarzabal retrasan su concentración con España y NO estarán contra la República Checa.
👉 Lamine: molestias en la rodilla.
👉 Oyarzabal: proceso gripal.
🏴 Se espera que estén disponibles contra Inglaterra. https://t.co/GsWkjxrhYT
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2026