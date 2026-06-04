Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να θρηνεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, με τη μνήμη του αδικοχαμένου πρώην διεθνή αμυντικού να τιμάται και εκτός συνόρων. Ο 33χρονος άφησε το δικό του αποτύπωμα σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήρθε από τη Δανία και την Κοπεγχάγη, σύλλογο στον οποίο αγωνίστηκε για δύο χρόνια κατακτώντας και το πρωτάθλημα. Παρότι οι υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας έχουν ολοκληρωθεί, οι φίλαθλοι του συλλόγου δεν ξέχασαν τον Έλληνα στόπερ.

Πανό στη μνήμη του πριν από αγώνα της Κ19

Πριν από την έναρξη αναμέτρησης της ομάδας Κ19, οι οπαδοί της Κοπεγχάγης ύψωσαν ένα πανό αφιερωμένο στον Μάριο Οικονόμου, γράφοντας στα ελληνικά: «Αναπαύσου εν Ειρήνη Μάριε».

Η κίνηση αυτή σκόρπισε συγκίνηση, αποδεικνύοντας πως ο Οικονόμου άφησε εξαιρετικές αναμνήσεις και ισχυρούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον δανέζικο σύλλογο. Με τη φανέλα της Κοπεγχάγης κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος Δανίας.