Ένα νέο κεφάλαιο εκτός παρκέ άνοιξε ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την κινεζική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Li-Ning, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δέκα ετών.

Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισε να συνεχίσει την εμπορική του πορεία με ένα brand που επεκτείνεται δυναμικά στη διεθνή αγορά, λίγους μήνες μετά τη λήξη της μακροχρόνιας συνεργασίας του με την Under Armour.

Η Li-Ning, που ιδρύθηκε από τον πρώην Ολυμπιονίκη γυμναστικής Λι Νινγκ, επενδύει σημαντικά στη νέα αυτή συμφωνία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε παπούτσια και αθλητικό εξοπλισμό. Ο Κάρι θα έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικής του σειράς προϊόντων, ενώ θα μπορεί να εντάσσει στο δικό του brand αθλητές και αθλήτριες.

Golden State Warriors star Stephen Curry has signed a shoe endorsement contract with Chinese company Li-Ning — a landmark 10-year deal, sources tell ESPN. Li-Ning extends his Curry Brand venture globally and encompasses basketball products, athleisure, the ability for Curry to… pic.twitter.com/RgXull3PjU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 1, 2026

Στο δυναμικό της κινεζικής εταιρείας βρίσκονται ήδη γνωστά ονόματα του ΝΒΑ, όπως ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Ντουέιν Γουέιντ, με τη Li-Ning να ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα.

Παράλληλα, στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία καταστημάτων Curry Brand τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Κίνα, αξιοποιώντας τη δημοτικότητα του τετράκις πρωταθλητή του ΝΒΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού της δικτύου.