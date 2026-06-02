Στους τελικούς της Stoiximan GBL και στην πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παραμονή του πρώτου αγώνα της σειράς.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τοποθετήθηκε ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους», υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της ομάδας του για τους αγώνες που θα κρίνουν τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

“Πάντα είναι διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Εξαρτάται από την περίοδο, τη ψυχολογική, τη σωματική κατάσταση, τη φόρμα και την υγεία.

Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επιπέδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση την πνευματική διαχείριση των παικτών και την ετοιμότητα τους γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια.

Δεν είναι τόσο σημαντικό να έχεις καλά στατιστικά σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά να κερδίζεις.

Και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο. Μετά την ολοκλήρωση της EuroLeague δουλεύουμε τακτικά και πνευματικά για να έρθουμε σε επίπεδο που πρέπει, αναφορικά με το κίνητρο μας”.

Για την κατάσταση του Ντόρσεϊ: “Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση, παίζει από το καλοκαίρι με την εθνική.

Δεν έχει χτυπήσει αλλά έχει μια τενοντίτιδα. Δεν έχει προπονηθεί, είναι εκτός”.

Για το κίνητρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος μετά την EuroLeague: “Ανησυχία δεν υπάρχει, έχουμε την έννοια μας ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση από το αποτέλεσμα.

Το κυνηγούσαμε και έχουμε δώσει έμφαση εδώ. Είναι ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και θέλουμε να το κατακτήσουμε, πρέπει να έχουμε κίνητρο.

Εννοείται ότι πρώτος μας στόχος ήταν η EuroLeague. Είμαστε αήττητοι όλη τη χρονιά, νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες για να το κατακτήσουμε με το πλεονέκτημα έδρας. Μένει να το αποδείξουμε”.

Για τον Πίτερς που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο στο ΣΕΦ: “Είναι απόλυτος επαγγελματίας, το έχει αποδείξει τα τέσσερα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό.

Είναι λάθος να δώσουμε έμφαση εκεί. Έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από αυτά. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο και θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με τους οπαδούς”.

Για την εξάδα των ξένων: “Οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο τους ρόστερ, υπάρχει περιορισμός σε αυτό. Μπορούν όμως να παίξουν με το πιο κατάλληλο ρόστερ τους.

Με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα και το τι θα κατεβάσει ο αντίπαλος, θα έχουμε οκτώ παίκτες και θα παίζουν οι έξι ξένοι σε κάθε σειρά με βάση το σκεπτικό μας.

Αυτά όμως αναδιαμορφώνονται για το ποιος θα είναι στη δωδεκάδα. Καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα.

Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι εύκολη απόφαση. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα, θα το ξέρουμε αργότερα”.