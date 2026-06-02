Η Χάποελ Ιερουσαλήμ δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει τη θέση της ενόψει πιθανής συμμετοχής στη EuroLeague και ήδη προχωρά σε κινήσεις που αποδεικνύουν τις φιλοδοξίες της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, ο ισραηλινός σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση στη διοργανώτρια αρχή για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει θέση στη διοργάνωση εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η Χάποελ προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, έχοντας συμφωνήσει, όπως αναφέρεται, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας με συμβόλαιο τριών ετών.

Οι άνθρωποι του συλλόγου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύνθεση της επόμενης EuroLeague και επιθυμούν να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαστεί για είσοδο στη διοργάνωση.

Η επιλογή του Ομπράντοβιτς μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς πρόκειται για προπονητή με σημαντική εμπειρία στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας εργαστεί σε ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Μονακό, η Λοκομοτίβ Κουμπάν και η Άλμπα Βερολίνου.