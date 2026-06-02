Ο Άλεχάντρο Γκαρνάτσο της Τσέλσι επέστρεψε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά για το νέο, εντυπωσιακό τατουάζ που κοσμεί πλέον την πλάτη του.

Ο 21χρονος Αργεντινός εξτρέμ έχει ήδη αρκετά tattoos στο σώμα του, πολλά από τα οποία συνδέονται με την pop κουλτούρα και την πίστη του. Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη πιο «δυνατό» statement, επιλέγοντας μια δημιουργία αφιερωμένη στον Joker, όπως τον ενσάρκωσε ο Χιθ Λέτζερ στην ταινία The Dark Knight.

Το νέο τατουάζ καλύπτει ολόκληρη την πλάτη του ποδοσφαιριστή και φιλοτεχνήθηκε από τον γνωστό tattoo artist Χοακίν Γκάνγκα, ο οποίος έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως οι Drake, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Post Malone. Πρόκειται για ένα έργο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς και κοστίζει χιλιάδες λίρες.

Ένα σχέδιο με έντονο συμβολισμό

Στο εντυπωσιακό σχέδιο κυριαρχεί ο Joker του Χιθ Λέτζερ, ο οποίος εμφανίζεται να κρατά μια τράπουλα, ενώ δεν λείπει και η εμβληματική φράση «Why so serious?», που έχει ταυτιστεί με τον χαρακτήρα.

Ο Γκάνγκα δημοσίευσε μάλιστα βίντεο από τη διαδικασία στο Instagram, γράφοντας: «Full back cover up the Joker for @garnacho7. With my team @nopain.by.ganga.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GANGA (@ganga)

Η ιδιαίτερη σχέση του Γκαρνάτσο με τα tattoos

Ο Γκαρνάτσο έχει δείξει επανειλημμένα την αγάπη του για τα τατουάζ με αναφορές σε ταινίες και σειρές. Στο σώμα του έχει ήδη σχέδιο εμπνευσμένο από τη σειρά Stranger Things, με την ηθοποιό Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο χέρι του, ενώ υπάρχουν και αναφορές στο ιαπωνικό anime Captain Tsubasa και στη σειρά Prison Break.

Παράλληλα, στο σώμα του ξεχωρίζουν και πιο προσωπικά μηνύματα, όπως η λέξη «Valiente» στο κεφάλι του, που σημαίνει «γενναίος» στα ισπανικά, αλλά και το «Nunca es suerte, siempre es Dios» στον λαιμό του, που μεταφράζεται ως «Δεν είναι ποτέ τύχη, είναι πάντα ο Θεός».