Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Βουδαπέστη, εκεί όπου το βράδυ του Σάββατου (19:00) θα χτυπήσει η «καρδιά» του ποδοσφαίρου, με την Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στην κατάμεστη «Puskas Arena».

Οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια αναμέτρηση που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και ιστορικές στιγμές.

Για την Άρσεναλ, ο τελικός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το κορυφαίο ευρωπαϊκό τρόπαιο και να ολοκληρώσει με ονειρικό τρόπο μία σεζόν που την βρήκε στην κορυφή της Αγγλίας.

Απέναντί της βρίσκεται η περσινή κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ταξίδεψε στη Βουδαπέστη με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Ευρώπη και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στο κορυφαίο επίπεδο.

Οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χωρίς σημαντικά προβλήματα, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.

Τη σπουδαία αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ενώ στις εξέδρες αναμένεται έντονο αγγλικό χρώμα, καθώς οι φίλοι της Άρσεναλ θα έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στους υποστηρικτές της Παρί.

Πρόκειται για τον πρώτο «αγγλογαλλικό» τελικό στην ιστορία, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια βραδιά που ήδη θεωρείται ξεχωριστή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η γιορτή του τελικού ξεκίνησε από το ετήσιο γκαλά της UEFA, όπου έδωσαν το «παρών» κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της διεθνούς βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών οι Βαγγέλης και Μιλτιάδης Μαρινάκης, δείγμα ότι ανήκουν στην προαναφερόμενη ελίτ.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Μία πόλη, δύο διεκδικητές και ένα τρόπαιο. Η Ευρώπη περιμένει να μάθει ποιος θα φορέσει το στέμμα της.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (30/5)

19:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (MEGA, Cosmote Sport 1)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα

Για την προετοιμασία: «Ήταν μία πολύ καλή και θετική προετοιμασία. Βρισκόμαστε εδώ επειδή το αξίζαμε και κερδίσαμε τη θέση μας. Τώρα θέλουμε να αποδείξουμε πως αξίζουμε και το τρόπαιο», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας πως ο Τίμπερ θα είναι διαθέσιμος, ενώ μοναδική απουσία θα αποτελέσει ο Μπεν Γουάιτ.

Για τις περσινές αποτυχίες: «Μιλήσαμε πολύ για όσα συνέβησαν πέρσι. Η ομάδα εξελίχθηκε διαφορετικά μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες και μάθαμε πάρα πολλά».

Για την επιλογή της ενδεκάδας υπογράμμισε πως βλέπει στους παίκτες του τεράστια επιθυμία να αγωνιστούν στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς: «Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτόν τον τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του».

Για τον Λουίς Ενρίκε: «Ήταν πάντα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμη κι όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Παρακολούθησα την πορεία του όταν έφυγε απ’ την Ισπανία.

Η προσωπικότητα, η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης του αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα. Αύριο, βέβαια, θα είμαστε αντίπαλοι».

Για την ιστορική ευκαιρία που έχει μπροστά της η Άρσεναλ: «Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να παίξουμε με καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Για την πίεση: «Πήραμε έναν τίτλο και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα και θέλω οι παίκτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν».

Για τον Αρσέν Βενγκέρ: «Δεν με πήρε τηλέφωνο, θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στον σύλλογο μας στηρίζουν».

Για την τεράστια δίψα για διάκριση. «Βλέπω επιθυμία, πείνα και δίψα. Έχουν πλέον νιώσει τη γεύση της επιτυχίας και θέλουν να το ξαναζήσουν».

Για τους περσινούς ημιτελικούς με την Παρί: «Ήμουν ικανοποιημένος απ’ όσα είδα πέρσι. Μας έλειψε πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι μία διαφορετική στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί».

Για τη μεγάλη ιστορική πρόκληση που έχει μπροστά της η Άρσεναλ, η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League στα 140 χρόνια ιστορίας της: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά αυτό μας ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουίς Ενρίκε

«Δεν ήταν έκπληξη για εμένα ότι ο Αρτέτα τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου. Άξιζαν να κατακτήσουν την Premier League, ήταν σταθεροί όλη τη σεζόν. Δεν ήταν εύκολο με τη Μάντσεστερ Σίτι να τους κυνηγά, αλλά αξίζουν τον τίτλο.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την Άρσεναλ, έχουμε παίξει εναντίον της μερικές φορές. Υπάρχουν πάντα πράγματα που μπορούμε να τελειοποιήσουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις προπονήσεις μας. Η διαχείριση ενός τελικού είναι πάντα διαφορετική.

Ο τελικός είναι πάντα ένα δύσκολο παιχνίδι. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική για εμάς, κυριαρχήσαμε απέναντι στην Ίντερ. Στον αυριανό τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί, ειλικρινά.