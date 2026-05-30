Η τελευταία αγωνιστική της ACB χάρισε μία από τις πιο απίθανες στιγμές της φετινής σεζόν, με πρωταγωνίστρια τη Σαραγόσα.

Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπιζαν την Μπρεογκάν και χρειάζονταν πάση θυσία τη νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Δέκα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ωστόσο, όλα έδειχναν χαμένα, καθώς το σκορ ήταν 93-88 υπέρ των γηπεδούχων.

Τότε ξεκίνησε ένα απίστευτο φινάλε. Παίκτης της Σαραγόσα ευστόχησε σε τρίποντο με τη βοήθεια του ταμπλό, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο πόντους. Στην επόμενη φάση, η Μπρεογκάν κέρδισε φάουλ, όμως ευστόχησε μόνο στη μία από τις δύο βολές, κάνοντας το 94-91 με 4,9 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Η Σαραγόσα κέρδισε στη συνέχεια φάουλ και ο παίκτης της έστησε το δικό του σχέδιο ανατροπής. Ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε σκόπιμα στη δεύτερη, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και, σχεδόν στην εκπνοή, πέτυχε το τρίποντο που διαμόρφωσε το τελικό 94-95.

Με αυτόν τον απίθανο τρόπο χάρισε τη νίκη και την παραμονή στην ομάδα του, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς. Αντίθετα, η Γκραν Κανάρια ακολούθησε τη Γρανάδα στον υποβιβασμό.