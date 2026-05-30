Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων παικτών του για το Game 2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενόψει της απογευματινής αναμέτρησης (30/05), 14:50).

Κάπως έτσι, η εξάδα των ξένων του τριφυλλιού για το σημερινό ματς διαμορφώνεται ως εξής:

Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.