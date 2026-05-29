Η Βουλιαγμένη επικράτησε στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Γυναικών του Ολυμπιακού με 11-9 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 2-2. Ο ΝΟΒ έκανε το 3-2 με γκολ της Μουλχάουζεν, αλλά οι Ερυθρόλευκες έφεραν το ματς στα ίσια με την Σάντα.
Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-4. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 5-4, αλλά τελικά το ημίχρονο έκλεισε με τη Βουλιαγμένη μπροστά στο σκορ με 7-6.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 3, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.
Το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League Γυναικών
Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)
ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 11-9
Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News
Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (4ος τελικός)
Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).