Η εποχή του Ινίγκο Πέρεθ στη Ράγιο Βαγιεκάνο ολοκληρώθηκε επίσημα, λίγες μόλις ημέρες μετά από τη συμμετοχή των Μαδριλένων στον τελικό του Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 38χρονος τεχνικός αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας της Ράγιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αρχικά ως συνεργάτης του Άντονι Ιραόλα και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής για τρεις σεζόν. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας.

Η αποχώρησή του ανακοινώθηκε επίσημα την Παρασκευή (29/5), μέσα από συνέντευξη Τύπου παρουσία του προέδρου της ομάδας, Μαρτίν Πρέσα, αλλά και αρκετών ποδοσφαιριστών της Ράγιο.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Πέρεθ ευχαρίστησε τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως η Ράγιο του έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθεί και να αποδείξει τις δυνατότητές του ως προπονητής.

«Καταρχήν, ήταν σημαντικό για μένα να ξεπληρώσω το χρέος μου στους οπαδούς, οι οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που πετύχαμε σημαντικά ορόσημα. Πέρυσι το πετύχαμε μέσω της πρόκρισής μας στην Ευρώπη και φέτος φτάνοντας στον τελικό. Ήθελα να το βιώσω με αυτούς τους παίκτες και αυτούς τους οπαδούς.

Το πιο σημαντικό ήταν να δημιουργήσουμε αναμνήσεις και το κάναμε. Παρά την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference, το καταφέραμε και είμαι πραγματικά γαλήνιος. Όλοι ξέρετε πόσο ευγνώμων είμαι σε εσάς.

Είστε οι μόνοι που δεν είστε απλώς παίκτες μου και με αγαπάτε. Υπάρχουν επίσης αρκετοί άνθρωποι που με έχουν στηρίξει. Όταν λέω ότι δεν θα ξαναβρώ ποτέ μια τέτοια ομάδα, το εννοώ. Θα σας είμαι ευγνώμων για μια ζωή», τόνισε ο Πέρεθ, για να συμπληρώσει:

«Η απόφαση να φύγω ήταν πολύ δύσκολη αλλά αναγκαία. Πρέπει να μπορείς να αφήσεις τη λαχτάρα να μην γίνει μια θλίψη από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις. Στον αθλητισμό, αυτοί είναι κύκλοι που τελειώνουν. Πρέπει πάντα να κάνεις ένα βήμα τη φορά.

Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια ταπεινή ομάδα, οι επιτυχίες που πετυχαίνουμε είναι εφικτές σε λίγους. Θα μου λείψουν τα πάντα».