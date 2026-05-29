Ένα απίστευτο περιστατικό γύρω από το Μουντιάλ έχει γίνει viral στα social media, με πρωταγωνιστή τον Νεοζηλανδό αμυντικό Τιμ Πέιν.

Ο Αργεντινός influencer Βάλεν Σκαρσίνι αποφάσισε πριν από δύο ημέρες να αναζητήσει τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετάσχει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά την έρευνά του, κατέληξε στον διεθνή αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος εκείνη τη στιγμή διέθετε μόλις 4.500 ακολούθους στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valen Scarsini (@elscarso)

Ο influencer κάλεσε τότε τους εκατοντάδες χιλιάδες followers του να μπουν στο προφίλ του Τιμ Πέιν, να κάνουν like και να σχολιάσουν στις αναρτήσεις του, προκειμένου να του δείξουν στήριξη και αγάπη ενόψει της συμμετοχής του στο Μουντιάλ.

Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, ο Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής είδε το προφίλ του να εκτοξεύεται στα 1,6 εκατομμύρια followers, μετατρεπόμενος ξαφνικά σε ένα από τα πιο viral πρόσωπα των ημερών.

Το Μουντιάλ δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα, όμως ήδη χαρίζει ιστορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.