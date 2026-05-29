Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Roland Garros, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι στιγμής και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Πολωνή Μάγια Κβαλίσκα, με τους διοργανωτές να γνωστοποιούν την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας της Ελληνίδας τενίστριας θα ανοίξει το πρόγραμμα στο court “Simonne Mathieu”, κάτι που σημαίνει πως το πρώτο σερβίς έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 ώρα Ελλάδας. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες η αναμέτρηση να μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια της Eurosport.

Οι δύο αθλήτριες θα τεθούν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, αφού είχαν συναντηθεί και στα προκριματικά του τουρνουά της Ρώμης. Τότε, η Σάκκαρη είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Πολωνή, επικρατώντας με 3-6, 6-3, 6-1 και παίρνοντας την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.