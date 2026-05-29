Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών έκλεισε το τριήμερο των φιλικών αγώνων με την Ελβετία χωρίς θετικό αποτέλεσμα στο τελευταίο τεστ, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ έπειτα από μία ανταγωνιστική αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη παρουσίασε διαφορετική εικόνα στα τρία παιχνίδια της σειράς, καθώς μετά την ήττα στην πρεμιέρα και τη βελτιωμένη εμφάνιση που έφερε τη νίκη στο δεύτερο ματς, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά τα φιλικά απέναντι στους Ελβετούς.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το φινάλε. Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-0, όμως η Ελβετία διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και πήρε το σετ με 29-27.

Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς και κράτησαν σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας στο 25-18 και στο 2-0 στα σετ.

Η γαλανόλευκη αντέδρασε στο τρίτο σετ, με τον Μάρκου να περνά στο παιχνίδι και να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Η Ελλάδα ανέβασε την απόδοσή της και με πιο οργανωμένο παιχνίδι μείωσε σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ το ματς παρέμεινε ισορροπημένο για μεγάλο διάστημα, ωστόσο η Ελβετία αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και «σφράγισε» τη νίκη με 3-1 σετ.