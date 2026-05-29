Τα σετ: 1-3 (28-30, 18-25, 28-26, 22-25)
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 10 (7/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 18% άριστες), Θεοδόσης 2 (2/3 επ.), Μούχλιας Δ. 11 (9/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (6/14 επ., 1 άσσος, 53% υπ. – 32% άριστες), Γαλιώτος / Χανδρινός Α. (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Χανδρινός Σ. 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Ράπτης 7 (7/18 επ., 36% υπ. – 36% άριστες), Βαϊόπουλος 1 (1 μπλοκ), Μάρκου 17 (13/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).
ΕΛΒΕΤΙΑ (Χουάν Σεραμαλέρα): Κολμπ 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 29% άριστες), Χάουκ 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Μάαγκ 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ), Έγκερ 1 (1/3 επ.), Μίγκε 18 (13/22 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 66% υπ. – 34% άριστες) / Φίσερ (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Σάιτς 6 (6/15 επ.), Γιούκιτς, Λένγκβεϊλερ 4 (4/4 επ.).