Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League έχει ξεκινήσει, με την Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στην «Puskas Arena» (30/5, 19:00), σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τον κορυφαίο της Ευρώπης.

Ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε τον τελικό ως μια ιστορική πρόκληση για τον σύλλογο, ο οποίος δεν έχει κατακτήσει ποτέ το βαρύτιμο τρόπαιο στα 140 χρόνια ιστορίας του.

Ο τεχνικός υπογράμμισε πως η προετοιμασία κύλησε ιδανικά για την ομάδα του, με μοναδική απουσία τον Μπεν Γουάιτ, ενώ στάθηκε στη «δίψα» και το πάθος που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του μετά την κατάκτηση της Premier League.

Aναλυτικά όσα δήλωσε

Για την προετοιμασία: «Ήταν μία πολύ καλή και θετική προετοιμασία. Βρισκόμαστε εδώ επειδή το αξίζαμε και κερδίσαμε τη θέση μας. Τώρα θέλουμε να αποδείξουμε πως αξίζουμε και το τρόπαιο», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας πως ο Τίμπερ θα είναι διαθέσιμος, ενώ μοναδική απουσία θα αποτελέσει ο Μπεν Γουάιτ.

Για τις περσινές αποτυχίες: «Μιλήσαμε πολύ για όσα συνέβησαν πέρσι. Η ομάδα εξελίχθηκε διαφορετικά μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες και μάθαμε πάρα πολλά».

Για την επιλογή της ενδεκάδας υπογράμμισε πως βλέπει στους παίκτες του τεράστια επιθυμία να αγωνιστούν στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς: «Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτόν τον τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του».

Για τον Λουίς Ενρίκε: «Ήταν πάντα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμη κι όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Παρακολούθησα την πορεία του όταν έφυγε απ’ την Ισπανία.

Η προσωπικότητα, η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης του αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα. Αύριο, βέβαια, θα είμαστε αντίπαλοι».

Για την ιστορική ευκαιρία που έχει μπροστά της η Άρσεναλ: «Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να παίξουμε με καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Για την πίεση: «Πήραμε έναν τίτλο και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα και θέλω οι παίκτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν».

Για τον Αρσέν Βενγκέρ: «Δεν με πήρε τηλέφωνο, θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στον σύλλογο μας στηρίζουν».

Για την τεράστια δίψα για διάκριση. «Βλέπω επιθυμία, πείνα και δίψα. Έχουν πλέον νιώσει τη γεύση της επιτυχίας και θέλουν να το ξαναζήσουν».

Για τους περσινούς ημιτελικούς με την Παρί: «Ήμουν ικανοποιημένος απ’ όσα είδα πέρσι. Μας έλειψε πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι μία διαφορετική στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί».

Για τη μεγάλη ιστορική πρόκληση που έχει μπροστά της η Άρσεναλ, η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League στα 140 χρόνια ιστορίας της: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά αυτό μας ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία».