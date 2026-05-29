Παρά τις προσπάθειες των παραγωγών και πωλητών στις λαϊκές αγορές να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά και προσιτά επίπεδα, η καταναλωτική κίνηση παραμένει περιορισμένη. Οι πολίτες πλέον, κάνουν πιο μετρημένες αγορές, κυρίως από τα μέσα του μήνα, επιλέγοντας λιγότερα προϊόντα και μικρότερες ποσότητες, καθώς η οικονομική πίεση στην καθημερινότητα και τα συνολικά έξοδα των νοικοκυριών, περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητές τους, ακόμη και από τους παραδοσιακούς πάγκους, που διαχρονικά αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές επιλογές για τα βασικά αγαθά.

Το tanea.gr βρέθηκε την Πέμπτη (28/05) στην λαϊκή αγορά επί της οδού Ελληνορώσων, και μίλησε τόσο με τους πολίτες που έκαναν τα ψώνια τους από νωρίς το πρωί, όσο και με τους παραγωγούς και πωλητές που είχαν στήσει τους πάγκους τους και ανέμεναν να περάσουν οι ώρες, ώστε να αυξηθεί η κίνηση. Οι περισσότεροι καταναλωτές από την πλευρά τους, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι, -και άρα λαμβάνουν μία πενιχρή σύνταξη-, ανέφεραν πως αν και οι τιμές παραμένουν σταθερές και χαμηλές, η τσέπη τους, δεν μπορεί να τις αντέξει.

«Οι τιμές μειώνονται γιατί τώρα υπάρχει πληθώρα προϊόντων. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι σαν το χρηματιστήριο, και διαμορφώνονται αναλόγως με την εποχή και την ποσότητα των προϊόντων που θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οι λαϊκές αγορές είναι το καταφύγιο του καταναλωτή» αναφέρει στο tanea.gr ο κ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Πωλητών της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Ενδεικτικά, στην συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες, μεταξύ άλλων, τα τραγανά κεράσια Έδεσσας, κοστίζουν 3,99 ευρώ το κιλό, οι φράουλες Ηλείας 2 ευρώ, τα ροδάκινα Βέροιας 3,99 ευρώ και τα ντοματίνια Κρήτης 3,99 ευρώ. Οι άσπορες μελιτζάνες 2,30 ευρώ, οι γλυκές πιπεριές Φλωρίνης 2,30 ευρώ, και το σπανάκι 2,99 ευρώ.

«Ο κόσμος είναι πιεσμένος»

Κάποιοι από τους πολίτες είχαν μαζί τους το καρότσι τους, ενώ άλλοι, κρατούσαν στα χέρια τους 1-2 σακούλες. «Οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές, αλλά το πορτοφόλι μας δεν αντέχει ούτε καν αυτές, όσο όλα γύρω μας αυξάνονται, αλλά οι μισθοί μας μένουν ίδιοι» τόνισαν αρκετοί καταναλωτές στο tanea.gr, οι οποίοι ωστόσο έμεναν ευχαριστημένοι από τις αγορές τους όταν αποχωρούσαν από την λαϊκή αγορά. Άλλοι καταναλωτές επεσήμαναν πως αφού περάσουν οι πρώτες ημέρες που έχουν λάβει την σύνταξή τους, ψωνίζουν με μέτρο και μόνο τα απαραίτητα.

«Έχουν αυξηθεί τα πάντα, αλλά εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλές τις τιμές, επειδή έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο, που είναι πιεσμένος και έχει αλλάξει η νοοτροπία του στις αγορές. Ορισμένοι πολίτες, που έχουν οικογένειες, ψωνίζουν για όλη την εβδομάδα, ενώ άλλοι, που είναι μόνοι τους, θα αγοράσουν προϊόντα για 1-2 ημέρες. Και εμείς δυσκολευόμαστε από την πλευρά μας, γιατί για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε 3 ευρώ το κεράσι, και το πουλάμε 4 ευρώ, δεν έχουμε κέρδος. Αλλά τι να κάνουμε; Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» αναφέρει ο κ. Χρήστος.

Η κα Φρόσω με την σειρά της, εξηγεί πως ο κόσμος στις λαϊκές αγορές μπορεί να βρει διαφορετική ποιότητα σε διάφορα προϊόντα, αλλά και πολλές διαφορετικές τιμές. «Στα καλά προϊόντα που πουλάμε εμείς, οι τιμές παραμένουν σταθερές. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να χαμηλώσω την τιμή στο πορτοκάλι ή στο βερίκοκο, μόνο προς το μεσημέρι. Από πάγκο σε πάγκο οι τιμές διαφέρουν, και ο κόσμος προτιμά να έρχεται σε εμάς, παρά να πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ» εξηγεί, αλλά αναφέρει πως μετά τις 10-12 του μηνός, πέφτει η αγοραστική κίνηση, αφού αδειάζει και το πορτοφόλι των καταναλωτών.

«Οι τιμές είναι χαμηλές στα προϊόντα εποχής»

Ο κ. Δημήτρης Γεωργιάδης, γ.γ. Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, λέει πως οι τιμές έχουν πέσει σε όλα τα είδη, και προφανώς αυτό αποτελεί ένα ευχάριστο γεγονός για τον κόσμο. «Όσο και να δυσανασχετούν εμείς τους καταλαβαίνουμε, γιατί αυτό που λέμε όλοι είναι, ότι άμα δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορείς και να ψωνίσεις. Αυτή την περίοδο όμως, είναι πραγματικά αρκετά χαμηλές οι τιμές μας, ειδικά στα προϊόντα εποχής».

Ενδεικτικά, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει πως για παράδειγμα οι μελιτζάνες, η πιπεριά και τα κολοκύθια κοστίζουν γύρω στο 1-1,50 ευρώ το κιλό, τα κεράσια ξεκινούν από 2 ευρώ και φτάνουν έως 4 ευρώ, τα λάχανα και τα κουνουπίδια 1 ευρώ, ενώ τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα κυμαίνονται γύρω στα 3-4 ευρώ. «Μόλις βγει η παραγωγή από την Βόρεια Ελλάδα, θα πέσουν οι τιμές και σε αυτά». Συνεχίζοντας, αναφέρει πως το καρπούζι κοστίζει 1,30 το κιλό και τα αγγούρια 1-1,50 ευρώ.

«Σε σχέση με πέρυσι για παράδειγμα οι τιμές είναι χαμηλές, μόνο πριν 1 μήνα περίπου είχαμε πρόβλημα με την ντομάτα επειδή δεν είχαμε παραγωγή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ μας, που φέρνει ακόμη καλύτερες τιμές. Επίσης, εξαρτάται και σε ποια λαϊκή αγορά θα βρεθεί ο κόσμος, αλλά και η ώρα. Για παράδειγμα, η λαϊκή αγορά στον Πειραιά είναι φθηνότερη, και γενικότερα η κίνηση ανεβαίνει πιο πολύ το μεσημέρι, περίπου στις 12:00-12:30, που θα βρουν οι πολίτες τα καλύτερα προϊόντα, ενώ το μεσημέρι δίνουμε όσα έμειναν».

«Αφού μπουν οι συντάξεις, ο κόσμος κινείται άνετα, ενώ όσο περνάνε οι μέρες, παίρνει τα άκρως απαραίτητα. Εμείς έχουμε ένα μότο στις λαϊκές αγορές, ότι πρέπει να ξεπουλάμε για να αγοράζουν την επόμενη ημέρα φρέσκα προϊόντα. Πολλές φορές τα πουλάμε και κάτω από το κόστος, γιατί είμαστε ένα καθημερινό “ζωντανό” μαγαζί και η ποιότητα μετράει. Εμείς ως επαγγελματίες πωλητές, έχουμε μεγάλο θέμα με το κόστος της βενζίνης. Έχουμε υπερφορολόγηση που φέτος καταφέραμε και είχαμε μείωση 30%, με το νέο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε πριν από λίγες ημέρες. Το τεκμαρτό έπεσε 30% σε όλους μας, και ήταν ένα δίκαιο αίτημα, γιατί φορολογούμασταν για ανύπαρκτα εισοδήματα, ενώ δεν δουλεύουμε όλες τις ημέρες του χρόνου. Με την μείωση αυτή, υπάρχει μία φοροελάφρυνση στους πωλητές, όσον αφορά το παραγωγικό στοιχείο. Πλέον, το ζήτημα είναι ότι δεν φυτεύουν οι παραγωγοί, αφού έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο. Όμως, χωρίς τους παραγωγούς θα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα με το θέμα των προϊόντων, κι όχι μόνο στις λαϊκές αγορές. Δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, και πρέπει ο πρωτογενής τομέας να στηριχθεί από την κυβέρνηση, γιατί στο τέλος, δεν θα έχουμε να φάμε».