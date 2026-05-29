Στόχο να ολοκληρώνεται η απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης έχει θέσει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος απονομής έχει ήδη περιοριστεί περίπου στις 40 ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βαρβέρης επισήμανε ότι «ο στόχος του οργανισμού είναι να μην υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης», εξηγώντας πως η επικουρική σύνταξη θα ακολουθεί άμεσα την κύρια. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για στρατηγικό στόχο και όχι για επίσημη ανακοίνωση.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις και η πρόοδος του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 13.700-13.800, ενώ οι επικουρικές φτάνουν τις 30.000. Ως εκκρεμείς θεωρούνται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από περισσότερο από 90 ημέρες.

Ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, όταν, όπως είπε, «η απονομή σύνταξης μπορούσε να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια ή και περισσότερο». Σήμερα, όπως υπογράμμισε, «τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους».

Αναφερόμενος στις ειδικές κατηγορίες, σημείωσε ότι οι διαδοχικές και παράλληλες συντάξεις έχουν σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί και πλέον εκδίδονται ακόμη και αυτοματοποιημένα. Όπως πρόσθεσε, οι διεθνείς συντάξεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, αν και έχουν γίνει «πολύ μεγάλα βήματα» στην επίλυσή τους.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ επεσήμανε ότι το σύστημα δέχεται αυξημένη πίεση λόγω της ανόδου των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περίπου 57.000 αιτήσεις, έναντι λιγότερων από 50.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη συνταξιοδότηση της γενιάς της δεκαετίας του 1960 και στο ευνοϊκό πλαίσιο για εργαζόμενους συνταξιούχους.

Δημοσιοποίηση μεγαλοοφειλετών και επιστροφές ποσών

Σε ό,τι αφορά τους μεγαλοοφειλέτες, ο κ. Βαρβέρης εξήγησε ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων για χρέη άνω των 150.000 ευρώ αποτελεί πάγια διαδικασία, η οποία «λειτουργεί ως πίεση προς στρατηγικούς κακοπληρωτές» για ρύθμιση των οφειλών. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι αρκετοί σπεύδουν να ρυθμίσουν πριν από τη δημοσιοποίηση.

Αναφερόμενος στις επιστροφές ποσών, διευκρίνισε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιστροφές σε ασφαλισμένους –όπως μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς– λόγω υπέρβασης ορίων εισφορών. Παράλληλα, προανήγγειλε το άνοιγμα πλατφόρμας για επιστροφές σε εργαζόμενους συνταξιούχους.

Τα οικονομικά του ΕΦΚΑ

Κλείνοντας, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ ανέφερε ότι «τα έσοδα έχουν αυξηθεί λόγω μείωσης της ανεργίας», επισημαίνοντας όμως πως ο οργανισμός εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον κρατικό προϋπολογισμό για την καταβολή των συντάξεων. «Χωρίς τη στήριξη του κράτους δεν θα ήταν δυνατή η πληρωμή τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το ισοζύγιο είναι θετικό».