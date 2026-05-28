Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Γιανίκ Σίνερ θα έπαιρνε ακόμη μία εύκολη νίκη, ένας τραυματισμός ανέτρεψε όλα τα δεδομένα.

Ο Ιταλός προηγούταν με 2-0 σετ και 5-4 στο τρίτο, με αποτέλεσμα να σερβίρει για το ματς. Κάπου εκεί όμως εμφανίστηκαν κάποιες κράμπες, που δεν επέτρεψαν στο νούμερο1 της παγκόσμιας κατάταξης να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια άνεση.

Ο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο αξιοποίησε στο έπακρο τις συνθήκες, πήρε τα επόμενα τρία σετ (7-5, 6-1, 6-1) και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, πετώντας εκτός το μεγάλο φαβορί του Roland Garros, που μετρούσε μέχρι σήμερα 30 συνεχόμενες νίκες.

Έτσι, ο δρόμος για τους υπόλοιπους τενίστες «άνοιξε». Το ίδιο ισχύει και για τον Τσιτσιπά, που ήταν πιθανό να αντιμετώπιζε στα προημιτελικά τον Ιταλό.

