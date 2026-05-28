Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του μετά την κατάκτηση της EuroLeague και το ΣΕΦ ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του για την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως το παιχνίδι είναι και επίσημα sold out, με τον κόσμο της ομάδας να ετοιμάζεται να δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο πρώτο ματς μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:15 και πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον θα έχει και έντονο εορταστικό χαρακτήρα, καθώς οι Πειραιώτες θα πανηγυρίσουν μαζί με τους φιλάθλους τους την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Μάλιστα, στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθεί και η αποκάλυψη του νέου λαβάρου για την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου, σε μια βραδιά που αναμένεται ιδιαίτερα ξεχωριστή για τον οργανισμό του Ολυμπιακού.