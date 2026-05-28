Η παράδοση που θέλει τις αγγλικές ομάδες να κυριαρχούν στους τελικούς του Conference League συνεχίστηκε, με την Κρίσταλ Πάλας να κατακτά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, επικρατώντας της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 στη Λειψία.

Στην αποστολή των «αετών» βρέθηκε και ο Εβάν Γκεσάντ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 80ό λεπτό στη θέση του Γιέρεμι Πίνο, συμμετέχοντας ενεργά στην ιστορική επιτυχία της ομάδας του.

Ο Ιβοριανός επιθετικός ξεκίνησε τη σεζόν με την Άστον Βίλα, με την οποία είχε συμμετοχές στη φάση των ομίλων του Europa League, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας προς την κατάκτηση του τροπαίου και εξασφαλίζοντας το δικαίωμα μεταλλίου.

🚨🇨🇮 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Evann Guessand (24) has won TWO European trophies this season! 🏆✅ 🥇 Europa League with Aston Villa 🥇 Conference League with Crystal Palace He played 7 matches in Aston Villa’s European campaign and 6 matches in Crystal Palace’s European campaign. pic.twitter.com/RzZzf8U3kK — EuroFoot (@eurofootcom) May 27, 2026

Στη συνέχεια, μετακόμισε ως δανεικός στην Κρίσταλ Πάλας και ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή διαδρομή, κατακτώντας και το Conference League μέσα στην ίδια σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γκεσάντ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κατακτά δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Η Κρίσταλ Πάλας έγινε μόλις η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Conference League, μετά την Τσέλσι και τις προηγούμενες πρωταθλήτριες της διοργάνωσης, η οποία έχει δει στο παρελθόν την Ρόμα, τη Γουέστ Χαμ και τον Ολυμπιακός να σηκώνουν το τρόπαιο.