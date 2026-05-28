Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στη Βόλφσμπουργκ μετά τον υποβιβασμό της στη Bundesliga 2 ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα και το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Ο Έλληνας στόπερ βρίσκεται εδώ και μήνες στο μεταγραφικό μικροσκόπιο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Λίβερπουλ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Οι «κόκκινοι» εξακολουθούν να εξετάζουν λύσεις για το κέντρο της άμυνάς τους, καθώς δεν προχώρησε η υπόθεση του Μαρκ Γκεχί, ενώ ο τραυματισμός του Τζιοβάνι Λεόνι δημιούργησε νέα δεδομένα στον σχεδιασμό της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

🇬🇷 Konstantinos Koulierakis data scouting report – Wolfsburg – 21 y/o – left footed CB + already excellent on the ball, ‘shield’ defensive mindset, standout trait is his passing range pic.twitter.com/hX6BCJFKWp — Spencer Mossman (@fc_mossman) September 19, 2025

Παρά την απόκτηση του Τζέρεμι Ζακέ, η Λίβερπουλ αναζητά ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή για τα μετόπισθεν.

Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας σκοπεύουν να κινηθούν πιο προσεκτικά οικονομικά στο υπόλοιπο της μεταγραφικής περιόδου, γεγονός που κάνει τον Κουλιεράκη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ αναμένεται να μειώσει τις απαιτήσεις για πιθανή παραχώρησή του, εξέλιξη που ενισχύει τις πιθανότητες μετακίνησής του στο «Άνφιλντ».