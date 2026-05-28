Η Σερένα Γουίλιαμς φαίνεται έτοιμη να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές των τελευταίων χρόνων στο παγκόσμιο τένις, καθώς όλα δείχνουν πως βρίσκεται κοντά στην επανεμφάνισή της στα κορτ.

Η θρυλική Αμερικανίδα, κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam, έχει να αγωνιστεί επίσημα από το US Open του 2022, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ζήτησε wild card για να συμμετάσχει στο Queen’s Club του Λονδίνου, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Οι φήμες για πιθανό comeback είχαν ήδη ενταθεί από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Γουίλιαμς επέστρεψε στο πρόγραμμα αντιντόπινγκ ελέγχων, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επιστροφή της στη δράση.

BREAKING: According to The Telegraph, Serena Williams is expected to make a comeback at Queens Club. She has requested a doubles wildcard to play with Victoria Mboko. Source:https://t.co/lsm8FGsone pic.twitter.com/BHwktIs0PU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξάμηνης διαδικασίας που προβλέπεται από την ITIA για αθλητές που είχαν δηλώσει αποχώρηση, η 44χρονη πλέον έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά κανονικά σε επίσημες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αρχική της σκέψη είναι να αγωνιστεί στο διπλό, ενώ το podcast «Served» αποκάλυψε πως πιθανή συμπαίκτριά της θα είναι η ανερχόμενη Καναδή τενίστρια Βικτόρια Μμπόκο.

Η πιθανή επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στον κόσμο του τένις, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αθλήματος και μια παρουσία που μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για το Queen’s Club και συνολικά για τη σεζόν στο γρασίδι.