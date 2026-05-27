Στο προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού πρωταθλήματος, με τη σχετική πρόταση να τίθεται σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5).

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν οδήγησε σε καμία απόφαση, καθώς καταγράφηκε απόλυτη ισορροπία: επτά ομάδες ψήφισαν υπέρ, επτά κατά, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της λίγκας μαζί με την ΕΠΟ, η οποία τάχθηκε υπέρ της πρότασης.

Παρά τη στάση της Ομοσπονδίας, η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία για να εγκριθεί στη συγκεκριμένη φάση.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να τεθεί προς αξιολόγηση από τις ΠΑΕ η πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την πιθανή εισαγωγή του συστήματος Goal Line Technology στις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Η ανακοίνωση

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος “Goal Line Cameras”, για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους».

