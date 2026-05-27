Η αποτυχημένη σεζόν της Μίλαν και ο αποκλεισμός από το επόμενο Champions League φαίνεται πως έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου.

Η εντός έδρας ήττα από την Κάλιαρι, αποτέλεσε το σημείο καμπής για τους «ροσονέρι», οι οποίοι ετοιμάζονται για σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρεται να κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε χρειάστηκε η παρέμβαση τρίτων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

🚨ZLATAN IBRAHIMOVIC ET MASSIMILIANO ALLEGRI ONT FAILLI EN VENIR AUX MAINS !!! 🤯🥊 La scène s’est passée cette saison dans un restaurant à Milan, lors d’une discussion tendue sur le choix du 3ème gardien. Les deux hommes auraient dû être séparés par Igli Tare, avec Giorgio… pic.twitter.com/NJg37wMhXu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 26, 2026

Τα ιταλικά Μέσα κάνουν λόγο για βαθιά εσωτερική σύγκρουση στη διοίκηση της ομάδας. Ο Ζλάταν δεν διατηρούσε καλές σχέσεις ούτε με τον αθλητικό διευθυντή ούτε με τον Αλέγκρι, ενώ και ο Ιταλός τεχνικός δεν ήταν ικανοποιημένος από τη στάση του Σουηδού παράγοντα.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Ιμπραΐμοβιτς είχε επαφές με ποδοσφαιριστές της ομάδας χωρίς τη γνώση του προπονητή, ενώ υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες και γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Όπως υποστηρίζει η Corriere della Sera, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο, οι Τάρε και Φουρλάνι χρειάστηκε να παρέμβουν ώστε να απομακρύνουν τους δύο άνδρες και να πέσουν οι τόνοι.

Την ίδια ώρα, ο Ζλάταν φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επόμενη μέρα στον πάγκο της Μίλαν, με τους Αντόνι Ιραόλα και Τσάβι Ερνάντεθ να βρίσκονται ανάμεσα στα βασικά ονόματα που εξετάζονται για την τεχνική ηγεσία.