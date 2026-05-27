Ο Φελίπε Λουίς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας μετά το τέλος της παρουσίας του στη Φλαμένγκο, με πιθανότερο προορισμό την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος τεχνικός αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους της Μπάγερ Λεβερκούζεν, για να διαδεχθεί τον Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της ομάδας.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι «ασπιρίνες» διατηρούν και εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η συμφωνία.