Ο Κένεθ Βάργκας, ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού περιστατικού στην Κόστα Ρίκα, καθώς ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Λος Γιόσες.

Ο 24χρονος εξτρέμ της Χαρτς που αγωνιζόταν ως δανεικός στην Αλαχουένσε, βρισκόταν μαζί με τους διεθνείς συμπαίκτες του Αλεχάντρο Μπραν και Γουόρεν Μαδριγκάλ όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το αυτοκίνητο του Μπραν δέχθηκε πέντε σφαίρες και υπέστη σοβαρές ζημιές.

Εκτός Εθνικής Κόστα Ρίκα μετά το περιστατικό

Η υπόθεση είχε άμεσες συνέπειες για τους εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Kόστα Ρίκα αποφάσισε να τους απομακρύνει από την Εθνική ομάδα ενόψει των φιλικών με Κολομβία και Αγγλία.

🇨🇷 SIGUEN LAS BAJAS EN LA CONVOCATORIA DE COSTA RICA❌ La FCRF anunció la salida los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal por temas relacionados a la también baja de Alejandro Bran tras un escándalo en un bar de la capital tica. pic.twitter.com/ifhAJ3IwBv — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 26, 2026

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως η απόφαση σχετίζεται με παραβίαση των κανονισμών και του πειθαρχικού πλαισίου της ομάδας, τονίζοντας ότι «η πειθαρχία και ο σεβασμός των κανόνων αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες».

Παράλληλα, η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε την άμεση διακοπή του δανεισμού του Βάργκας, καθώς και την αποδέσμευση του Μπραν, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση των πρόσφατων γεγονότων και με βάση τις αρχές του συλλόγου.