Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό της για τη νέα χρονιά, στην οποία χαρακτηρίζεται ήδη φαβορί, σε πλήρη αντίθεση με ότι συνέβαινε πέρσι τέτοιο καιρό μετά το εφιαλτικό τέλος της σεζόν. Το καλοκαίρι μοιάζει ιδανικό και έχει πολλά bonus για να εκμεταλλευτεί.

Καταρχάς έχει άπλετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει το μεταγραφικό πλάνο που έχουν εξαγγείλει τόσο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς. Το rebuilding του ρόστερ αναμένεται να «κλειδώσει» στο τέλος αυτού του μεταγραφικού «παραθύρου», με τον τρόπο που επιθυμούν οι άνθρωποι που έχουν την απόλυτη ευθύνη του σχεδιασμού.

Πριν από ένα χρόνο, το ρόστερ λόγω της υποχρέωσης για πρόκριση στη League Phase του Conference αναγκαστικά «κόντυνε» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (υπήρχε ένα rotation 13-15 ποδοσφαιριστών), το οποίο με το πέρασμα του χρόνου, άνοιξε. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τις προσθαφαιρέσεις που έγιναν το έφτασε στους 18-20 παίκτες και το «έκλεισε» ξανά, όταν μπήκε στη διαδικασία των play off, όπου επέλεξε να πάει με τους έμπειρους και δοκιμασμένους παίκτες.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 6 Ιουλίου. Θα μάθει τον αντίπαλό της στα play off του Champions League στις 3 Αυγούστου. Επομένως μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία έχει «καθαρό» περιθώριο 1,5 μήνα, προκειμένου να προχωρήσει τουλάχιστον στις… μισές μεταγραφές από αυτές που έχει απαιτήσει ήδη ο Νίκολιτς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι πολύ τυχερός, γιατί όταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποφάσισε να του πουλήσει την ΑΕΚ αντί του ποσού των 50 εκατ. ευρώ, του έδωσε τη δυνατότητα να πάρει μία ομάδα με δικό της γήπεδο, με μία τεράστια γηπεδική «βάση» των 24.000 διαρκείας, με ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο τεσσάρων γηπέδων, χωρίς χρέη! Αυτά είναι γεγονότα, τα οποία μάλιστα τα έχει παραδεχθεί και ο ίδιος! Του παρέδωσε επίσης μία ομάδα η οποία είχε εγγυημένα έσοδα και συμβόλαια που όμοιά του ο οργανισμός δεν είχε ποτέ στο παρελθόν!

Κάθε… 1η Ιουλίου που αλλάζει χρήση στον ισολογισμό μίας ΠΑΕ, η διοίκηση γνωρίζει εκ των προτέρων σε τι μπορούν να προσδοκά, πόσα είναι τα εγγυημένα έσοδα της και μετά μπορεί άνετα να σχεδιάσει πως θα πορευτεί! Κάνοντας μία αναδρομή και μία έρευνα στους τελευταίους ισολογισμούς της ΠΑΕ ΑΕΚ κάποια πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και η «κάβα» που υπάρχει είναι τεράστια. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της σεζόν 2022-2023 ήταν 27 εκατ. ευρώ. Της σεζόν 2024-2025 ήταν 23,5 εκατ. ευρώ. Της σεζόν 2024-2025 ήταν μίνιμουμ 17 εκατ. ευρώ και της τρέχουσας πολλά παραπάνω, ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι υπήρξαν επιπλέον εισιτήρια στα ευρωπαϊκά ματς για τα οποία δεν υπήρχαν διαρκείας. Επομένως μπορούμε να μιλάμε για ένα μέσο όρο 22 εκατ. ευρώ (μίνιμουμ)!

Τα έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις και δικαιώματα αναμετάδοσης ήταν κατά σειρά 12, 23, και 16 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένουμε από τον νέο ισολογισμός να μάθουμε και τα φετινά. Έχοντας μάλιστα εξασφαλισμένα και πέντε ευρωπαϊκά ματς, είτε στο Champions League, είτε στο Europa, σε μεγαλύτερη διοργάνωση από τη φετινή δηλαδή, τα έσοδα αναμένεται να είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο των 17 εκατ. ευρώ της προηγούμενης τριετίας!

Σε αυτά τα ποσά προσθέστε τα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ από τις σουίτες, το 1,5 εκατ. ευρώ από το στοίχημα και το μίνιμουμ 0,5 εκατ. ευρώ από τη «συστημική» όπως την χαρακτήρισε ο κ. Ηλιόπουλος, τράπεζα Πειραιώς. Μιλάμε λοιπόν για 43,5 εκατ. ευρώ με το «καλημέρα» της χρονιάς.

Φυσικά, στο χέρι του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ είναι να μεγαλώσει και να εκτοξεύσει τα έσοδα με τις συμφωνίες και τα deal που θα κάνει. Για παράδειγμα ο κ. Ηλιόπουλος έχει βγάλει από την πλάτη της φανέλας το car.gr που απέφερε ένα συγκεκριμένο ποσό και έβαλε σε αυτή διαφήμιση της SeaJets, η οποία πλέον παίζει και στα matrix του γηπέδου και στην είσοδο της φυσούνας.

Από εκεί και πέρα σε σχέση με την περσινή σεζόν όπου τα έσοδα από την Ευρώπη ήταν ανύπαρκτα, μόλις 2,1, φέτος στο ταμείο λόγω της πορείας στο Conference μπήκαν 10,7. Tη νέα χρονιά υπάρχει ήδη η «καβάτζα» -ακόμα και αν αποκλειστεί από τη League Phase του Champions League και παίξει σε αυτή του Europa- των 8,6 εκατ. ευρώ. Το σύνολο μίνιμουμ 52,1 εκατ. ευρώ… Στα αστέρια προσθέστε μίνιμουμ άλλα δέκα, χωρίς το value pillar!

Προσέξτε τώρα. Αυτά τα χρήματα είναι εγγυημένα ακόμα και αν η ΑΕΚ δεν κάνει νίκη ή πρόκριση στην Ευρώπη. Και δεν υπολογίζονται σε αυτά τα εισιτήρια για παράδειγμα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί όπου μιλάμε για πέντε ματς τα οποία στο 99% θα είναι sold out! Ούτε σε αυτά τα ποσά έχουμε υπολογίσει έσοδα από το γήπεδο ή τη μπουτίκ κλπ.

Φυσικά μία ΠΑΕ δεν έχει μόνο έσοδα, αλλά και έξοδα και είναι πάρα πολλά. Χρήματα για μεταγραφές, φορολογικές υποχρεώσεις, ταξίδια για όλες τις ομάδες (από την πρώτη μέχρι τις ομάδες της Ακαδημίας), στελέχη, υπαλλήλους (σε όλα τα επίπεδα), είναι πολλά που δεν τα υπολογίζει ο κόσμος.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος οι πληρωμές όλων των εργαζομένων τη σεζόν 2022-2023 (της χρονιάς του νταμπλ δηλαδή), ήταν 23,8 εκατ. Την επόμενη ήταν 26,5. Την περσινή ήταν 24,6. Για την τρέχουσα σεζόν θα περιμένουμε να δούμε το νέο ισολογισμό. Ο μέσος όρος είναι 24,96 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμα παράδειγμα είναι ότι οι αγορές αγαθών στη χρήση 2023-2024 ήταν 3,16 εκατ. ευρώ και κατά την περσινή χρήση ήταν 3,57 εκατ. ευρώ.