Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με μοναδικά πλάνα από τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση της EuroLeague, παρουσιάζοντας όσα έγιναν από τη στιγμή που η αποστολή αποχώρησε από το ξενοδοχείο μέχρι την άφιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του Final Four και ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία τους στη διοργάνωση.

Δύο ημέρες μετά την τεράστια επιτυχία, οι φίλοι της ομάδας μπορούν να παρακολουθήσουν μέσα από το επίσημο υλικό των «ερυθρόλευκων» στιγμές από τη διαδρομή προς το κέντρο του Πειραιά, όπου χιλιάδες οπαδοί δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.