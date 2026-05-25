Νέα σοβαρή απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ουσμάν Γκαρούμπα υπέστη ολική ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να χάσει τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το σοβαρό μέγεθος της ζημιάς, με τον παίκτη να οδηγείται άμεσα στο χειρουργείο.

Η απουσία του Γκαρούμπα αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τη «Βασίλισσα», η οποία καλείται να μπει στα playoffs της Liga Endesa με σημαντικές ελλείψεις στη γραμμή των ψηλών της.