Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο της Ευρώπης, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας και κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην Πλατεία Κοραή, εκεί όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα αποθέωσης για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μέσα από ένα εντυπωσιακό VIDEO παρακάμερας, οι Πειραιώτες παρουσίασαν τη δική τους μίνι ταινία για την κατάκτηση της EuroLeague, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα πως ξεπέρασαν «κάθε σιωπή, κάθε αμφιβολία, κάθε σημάδι», έχοντας «μία πόλη στις πλάτες τους και εκατομμύρια καρδιές να χτυπούν μαζί».

Η παρακάμερα καταγράφει μοναδικές στιγμές από τη βραδιά της αποθέωσης στο Telekom Center Athens, αλλά και το ξέφρενο πάρτι που ακολούθησε στους δρόμους του Πειραιά.