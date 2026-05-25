Από όταν ήταν μικρός είχε όνειρο να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας και να κάνει αυτό που αγαπάει. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενε να γίνει αρχηγός του Ολυμπιακού και να έχει σηκώσει τα τρία από τα τέσσερα τρόπαια της Euroleague στην ιστορία της ομάδας.

Το 2009 οι Πειραιώτες αποφάσισαν να επενδύσουν στο ταλέντο του Κώστα Παπανικολάου και να τον φέρουν στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Ο νεαρός, τότε, ήξερε πως πρέπει να δουλέψει σκληρά προκειμένου να ξεχωρίσει, να γίνει βασικό γρανάζι της μηχανής που ετοιμαζόταν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Δεν πέρασε πολύς καιρός. Ο Παπανικολάου έλαβε την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που είχε φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είδε στον νεαρό φόργουορντ όλα όσα θα έκαναν τη μπασκετική Ευρώπη να παραμιλάει στο μέλλον. Αφοσιωμένος στην άμυνα, λιοντάρι σε κάθε κατοχή που διεκδικούσε, η λύτρωση για εκείνον, αλλά και για την ομάδα του ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, με το… πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη.

Ο Παπανικολάου ανέβηκε στο πέταλο και τραγουδούσε τα συνθήματα που ήξερε από μικρή ηλικία, έγινε ένα με τον κόσμο και έναν χρόνο αργότερα θα πανηγύριζε ξανά στο Λονδίνο, το back to back με τον Ολυμπιακό. Η μεγλαη στιγμή και το μεγάλο βήμα ήρθε και έφυγε για την Ισπανία και τη Μπαρτσελόνα. Έφτασε στα παρκέ του NBA για να κάνει τον κόσμο να ενθουσιαστεί με το ταλέντο του και εκεί.

Επιστροφή Παπανικολάου το 2016 στον Ολυμπιακό

Όλοι, όμως, κάποια στιγμή επιστρέφουν στην Ιθάκη τους και έτσι ακριβώς συνέβη και με τον Κώστα Παπανικολάου. Το 2016 θα επιστρέψει στον Πειραιά και θα ηγηθεί της ομάδας, στις όμορφες και άσχημες στιγμές.

Το βράδυ της 25ης Μαΐου θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό του όμως για πολλούς λόγους. Μετά από 4 προσπάθειες που έφτασε στην πηγή, δίχως να πιει νερό, ο Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο της Euroleague ως αρχηγός του Ολυμπιακού. Τα δάκρυα του μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι αγκαλιές με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συμπαίκτες του, δείχνουν την προσμονή και ταυτόχρονα τη λύτρωση που υπήρξε.

Ο Παπανικολάου έγινε ο μοναδικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, που έχει σηκώσει τρεις φορές το τρόπαιο. Τις δύο ως πιτσιρικάς, μαθητής του Ίβκοβιτς και του Μπαρτζώκα, τη μία ως αρχηγός και ηγέτης μίας… αγέλης. Η ταπεινότητα του στις δηλώσεις του και ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για την ομάδα του Ολυμπιακού αποδεικνύουν πως η θέση του στο Πάνθεον του συλλόγου είναι δεδομένη. Σίγουρα όμως, έχει κερδίσει και θέση στην καρδιά κάθε φίλου των ερυθρόλευκων και αυτό είναι ένα επίτευγμα που λίγοι αθλητές το καταφέρνουν όσο αγωνίζονται.

Ο 36χρονος, σχεδόν, αρχηγός των Πειραιωτών, ξέρει πως βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, όμως μπορεί να νιώθει πλήρης και να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, δίχως κανένα βάρος.