Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως από την πρώτη στιγμή ήρθε στον Ολυμπιακό με στόχο να κατακτήσει τη EuroLeague, χαρακτηρίζοντας ξεχωριστή την ευκαιρία να το πετύχει μπροστά σε χιλιάδες φίλους της ομάδας στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Με φόντο τον τελικό, ο Γουόκαπ στάθηκε στη φλόγα, την επιθετικότητα και την άμυνα ως τα στοιχεία που θα κρίνουν τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.