Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν πλέον Παναθηναϊκός και Ράφα Μπενίτεθ, καθώς η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε και τυπικά, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ισπανός τεχνικός αποχωρεί από τον πάγκο του «τριφυλλιού» μετά από ένα σύντομο πέρασμα, το οποίο είχε δρομολογηθεί το τελευταίο διάστημα, με τον σύλλογο να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Μπενίτεθ για την παρουσία του στον σύλλογο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην προπονητική του πορεία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».