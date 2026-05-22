Η ατμόσφαιρα στο T-Center έχει αποκτήσει από νωρίς έντονο «ερυθρόλευκο» χρώμα, με τους φίλους του Ολυμπιακού να κατακλύζουν τις εξέδρες για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Κατά την προσέλευση των φιλάθλων των δύο ομάδων, ένας υποστηρικτής της τουρκικής ομάδας ξεχώρισε, καθώς το εισιτήριό του τον τοποθέτησε στο κέντρο εξέδρας γεμάτης οπαδούς των Πειραιωτών.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού αποτέλεσε τη μοναδική κιτρινόμαυρη πινελιά μέσα στη μαζική παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, η έκφρασή του έδειχνε μάλλον αμηχανία μπροστά στο σκηνικό που είχε διαμορφωθεί, με τον ίδιο να παρακολουθεί διακριτικά την ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού.