Μια άκρως εντυπωσιακή φάση χάρισε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο κοινό του «Telekom Center» στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.
Ο Σέρβος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και πραγματοποίησε ένα μεγαλοπρεπές κάρφωμα όντας αμαρκάριστος.
Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν την άμυνα, ο Γουόκαπ κατέβασε την μπάλα, έδωσε στον Βεζένκοφ κι εκείνος βρήκε τον Σέρβο σέντερ που τελείωσε άψογα τη φάση.
The big man on FIRE! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/a3MG9TSoYK
— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026