Ο Ολυμπιακός πήρε την σπουδαία νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Αθήνας δίνοντας μαθήματα άμυνας και θα βρίσκεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι. Με άμυνα που «μάσαγε» σίδερα και τον Ντόρσεϊ να είναι «καυτός» έφτασε να προηγείται με 12-0 στο 7ο λεπτό.

Η Φενέρμπαχτσε με ένα δίποντο του Μπιρτς, πέτυχε τους πρώτους της πόντους μετά από 7 λεπτά χωρίς πόντους. Με τον Μπάλντουιν να χρεώνεται γρήγορα με 2 φάουλ, το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 18-12 υπέρ των «ερυθρολεύκων», χάρη στο καλάθι και φάουλ του Χόρτον-Τάκερ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και τη δεύτερη περίοδο και με ένα σερί 9-0, με τον Πίτερς να πρωταγωνιστεί, καθώς πέτυχε 6 πόντους και έτσι το σκορ διαμορφώθηκε στο 29-12 (15΄). Η Φενέρμπαχτσε με δύο τρίποντα του Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 32-20 (18΄).

Άστοχες ήταν οι δύο ομάδες στα τελευταία δύο λεπτά, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με +9, χάρη στο 33-24, με τους Πίτερς και Ντόρσεϊ να είναι πρώτοι σκόρερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο μέρος, με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοβ πήρε φωτιά επιθετικά και με συνεχόμενους πόντους κράτησε όρθιους τους «ερυθρόλευκους», όμως ο Μπιμπέροβιτς συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους Πειραιώτες.

Μαζί με τον ανεβασμένο Χόρτον Τάκερ, η Φενέρ μείωσε τη διαφορά στους 9 και έβαλε πίεση στο παιχνίδι.