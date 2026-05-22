Μετά την άνετη επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Ολυμπιακού και στα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση στο T-Center.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στην επιθετική πολυφωνία της ομάδας του, αλλά και στις λύσεις που έδωσαν παίκτες όπως ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάισον Γουόρντ, οι οποίοι κάλυψαν σημαντικές ανάγκες στη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να διατηρήσει την ίδια συγκέντρωση και νοοτροπία και στον τελικό της διοργάνωσης, ανεξαρτήτως αντιπάλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας σε αυτό το επίπεδο.

Τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού

«Είχαμε δημιουργία, ήταν δυνατό μας σημείο οι ασίστ. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνα ήταν συμπαγής για 40 λεπτά. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε.

Ήταν σημαντικό να επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κάθε φορά που το παιχνίδι έφτανε κοντά στους 10 πόντους αντιδρούσαμε με καλές επιλογές. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας. Έχουμε βαθύ πάγκο όλοι το ξέρουν. Χρειαζόταν να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια.

Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία απόψε στον μεγάλο τελικό».