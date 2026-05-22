Μετά την άνετη επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Ολυμπιακού και στα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση στο T-Center.
Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στην επιθετική πολυφωνία της ομάδας του, αλλά και στις λύσεις που έδωσαν παίκτες όπως ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάισον Γουόρντ, οι οποίοι κάλυψαν σημαντικές ανάγκες στη διάρκεια του αγώνα.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να διατηρήσει την ίδια συγκέντρωση και νοοτροπία και στον τελικό της διοργάνωσης, ανεξαρτήτως αντιπάλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας σε αυτό το επίπεδο.
Τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού
«Είχαμε δημιουργία, ήταν δυνατό μας σημείο οι ασίστ. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνα ήταν συμπαγής για 40 λεπτά. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε.
Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία απόψε στον μεγάλο τελικό».